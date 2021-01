Quatorze dias depois de felicitar o Cruzeiro por seu centenário, completado em 2 de janeiro deste ano, o Atlético resolver tirar sarro do arquirrival. Após a vitória do Juventude, por 1 a 0, sobre os celestes, que deu fim a qualquer possibilidade matemática de a Raposa obter o acesso à Primeira Divisão, o perfil oficial do Galo no Twitter soltou a mensagem: "Time grande sobe".

A zoação tem fácil explicação. De 2005 a 2019, a torcida celeste tinha como lema a frase "time grande não cai", fazendo alusão ao fato de que o alvinegro havia sido rebaixado e teve que disputar a Segundona.

Só que, depois de cair em 2005, o Galo retornou em 2006, sendo campeão da Série B. Já o Cruzeiro vai passar, no mínimo, mais uma temporada na Segunda Divisão.