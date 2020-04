O perfil oficial da cerveja Brahma entrou numa zoeira que ficou bastante conhecida no fim do ano passado e que se tornou um dos memes mais fortes na época por causa do rebaixamento do Cruzeiro: o "Fala, Zezé" - alusão a um áudio de Whatsapp enviado pelo meia Thiago Neves, na época jogador da Raposa, ao então gestor do clube Zezé Perrella.

Um outro perfil, o "Se Ficar Puto é Pior", conhecido por brincar e zoar com personagens do futebol no Instagram, publicou um print durante o show dos "Amigos", no Youtube, na noite da última segunda-feira, com uma imagem do cantor Zezé di Camargo na tela. E a legenda da postagem foi sugestiva e que acabou chamando a atenção da Brahma: "Fala, Zezé, boa live, cara".

De tantos engajamentos gerados um desses foi com o perfil da própria Brahma, que respondeu: "Tem como adiantar 60% de É o Amor", publicou.

A postagem do "Se Ficar Puto é Pior" gerou mais de mil comentários e milhares de curtidas.

Entenda o meme

Antes da partida entre Cruzeiro e CSA, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, o meia Thiago Neves enviou pelo Whatsapp um áudio para o gestor de futebol da Raposa, Zezé Perrella.

Nesta gravação, de novembro do ano passado, o jogador pedia para que o dirigente pudesse adiantar até 60% do pagamento para os atletas, que estava atrasado.

O início do áudio de Neves para Perrella começava justamente com um "Fala Zezé, Bom dia, cara", que acabou viralizando na rede social e é uma brincadeira que até mesmo os cruzeirenses entraram na onda. Nesse diálogo, Thiago Neves, atualmente no Grêmio, ainda pediu o pagamento dos 60% pelo menos dos salários atrasados.

"Vê se você não consegue pagar pelo menos os outros 60% antes do jogo de quinta-feira, que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar o jogo. Pô, é uma motivação a mais para a gente, cara. Acertar o salário aí, e não precisa arrumar premiação para ganhar o jogo. Obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco. Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço para gente aí, até quinta-feira acertar esses 60% que está atrasado, do salário (SIC)", era parte da gravação de Thiago Neves e que vazou na internet virando meme.