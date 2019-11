Principal cabeça do Cruzeiro neste momento de Crise, o presidente do conselho deliberativo do clube Zezé Perrella convocou a imprensa nesta sexta-feira (29) para anunciar a troca de Abel Braga por Adilson Batista, e também para falar sobre o momento crítico atravessado pela Raposa. Um dos temas, inclusive, foi um áudio vazado em que o meia Thiago Neves, por meio do Whatsapp, cobra do cartola o pagamento de salários atrasados.

"Aquela conversa realmente houve. Se vazou, vazou por ele. Uma conversa, para mim, absolutamente normal, de alguém que tinha alguma coisa para receber, cobrando de alguém que devia. A estranheza é isso ter vazado. Ele deve ter mandado para algum amigo", disse Zezé.

"Isso acontece não só com o Thiago, mas com todos os jogadores. Perguntar de uma previsão. Todo mundo que trabalha tem este direito. Eu não estava dando bicho para não cair. Existe uma tabela até o 16º lugar. Ele estava abrindo mão desta tabela e pedindo para se colocasse o pagamento em dia para dar tranquilidade ao grupo", acrescentou.

Ainda em defesa do camisa 10, bastante criticado pelos torcedores, principalmente após ter perdido um pênalti na derrota por 1 a 0 para o CSA, Perrella classificou a cobrança como "normal" e disse que foi uma conversa "em off".

"Vocês que conhecem o futebol sabe as conversas que temos em off. Estão fazendo uma tempestade numa coisa normal. Quem não recebe, obviamente fica intranquilo. Os caras têm compromisso. Por que o torcedor não chama o jogador de mercenário quando ele faz um contrato de um milhão por mês? Se eu faço um contrato, a minha obrigação é cumpri-lo. Não me sinto constrangido em alguém que eu devo me perguntar quando vou pagar", argumentou o dirigente.

"Paguei apenas 50% da folha. Ele vacilou. Deve ter mandado para algum amigo dele. Isso jamais partiria de mim. Acho a cobrança legítima. Temos preocupações maiores do que esta", finalizou.