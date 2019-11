Ficar na Série A do Campeonato Brasileiro é um desafio do Cruzeiro dentro de campo. Fora das quatro linhas a grande missão é recolocar o clube nos trilhos, já que a situação financeira é caótica e falta dinheiro para fazer o mínimo, que é bancar o salário de funcionários e atletas. E nesse cenário de turbulência sobrou para ex-dirigentes e até conselheiros.

Em entrevista coletiva na Toca II no fim da manhã desta sexta-feira (29), o gestor de futebol Zezé Perrella não poupou, inicialmente, o ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares.

Perrella disse que há um tempo, ainda quando exercia cargo político em Brasília, em um encontro com Mário Celso Petraglia, então presidente do Athletico-PR, o dirigente do Furacão disse que ouviu da boca do próprio Gilvan: que ele poderia falir o Cruzeiro, mas que seria campeão brasileiro.

“O Gilvan falou que iria quebrar o Cruzeiro, mas seria campeão brasileiro e ele conseguiu. Eu entreguei esse clube em 2011 com apenas uma dívida relacionada a um Bingo, e mesmo assim ela ja estava negociada. Eu sabia que estávamos devendo 450 milhões pois tá no balanço, mas as particularidades ninguém sabia. Agora que estamos vendo como tudo foi feito. Eles contratavam jogadores e não pagavam, por isso hoje temos a dívida de R$ 60 milhões na Fifa e não sabemos ainda como vamos pagar”, disse.

A reportagem tentou ouvir o ex-presidente do Cruzeiro, mas Gilvan de Pinho Tavares não atendeu o telefone em diversos contatos feitos pelo Hoje em Dia.

Como a falta de dinheiro é um dos maiores problemas, Perrella falou também sobre boatos sobre a entrada dele no clube para conseguir dinheiro, salários atrasados e se recebe algo do clube.

“Estavam dizendo por aí que entrei e iria arrumar dinheiro. O que fiz nesses 30 e poucos dias que estou aqui foi levantar R$ 30 milhões para tentar colocar as contas em dia. Estamos com dois meses e meio de salários atrasados. Ia vencer três meses os três meses permitidos por lei, mas colocamos em dia 50% e vamos quitar os outros 50% nessa semana. Eu não sou fábrica de dinheiro, mas estou trabalhando pelo Cruzeiro e sem receber nada”, falou.

Além dos salários atrasados o Cruzeiro responde na Fifa por dívidas com outros clubes. O atual gestor não poupou críticas também a outro dirigente, Bruno Vicintin, a quem Perrella cita nominalmente.

“O Cruzeiro pode ser punido pela Fifa pois a gestão anterior não pagava quem contratava e ainda aconteceram coisas estranhas. Por exemplo, citando nome, o Bruno Vicintin que adora ficar falando que é cruzeirense e faria tudo pelo clube fica reclamando na internet, mas enquanto trabalhava aqui se tornou procurador de seis jogadores da base. Agora fica aí nas redes sociais jogando contra a gente”, disparou.

Ainda sobre dinheiro e problemas financeiros, Perrella confirmou que avalizou um empréstimo milionário para pagar algumas pendências. “Ontem fiz um aval pessoal de R$ 3,5 milhões. Estou fazendo tudo que eu posso e se entenderem que tem alguém melhor que eu, que venha assumir, pois eu deixarei. Parem de cornetar o trabalho que está sendo feito para tentar salvar o Cruzeiro na internet, venham fazer o que estou fazendo. Todo mundo se diz preocupado, mas são um monte de cagão que na 'hora H' fogem”, criticou.

Ex-presidente do clube em dois outros mandatos, Perrella também não poupou os conselheiros e também criticou de forma veemente essa ala do clube.

“Eu nunca me preocupei em como vou ficar na história. Eu fiquei 20 anos no Cruzeiro, construi CT, prédio administrativo e fiz muita coisa boa para clube, além das conquistas de títulos. Eu não estou preocupado com isso, eu estou aqui e vou para o sacrifício, eu estou aqui para ajudar, enquanto vários bundões que se dizem cruzeirenses se afastaram. Enfim, eu botei minha cara e meu legado de 17 anos no clube em jogo pois não quero ser lembrado pelo títulos que conquistei, mas por ter colocado a cara quando o clube mais precisou.