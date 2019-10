A saída de Itair Machado do Cruzeiro não aconteceu por vontade do ex dirigente, mas por uma decisão de Wagner Pires de Sá. Quem garantiu isso foi o novo gestor cruzeirense, Zezé Perrella, que assume cargo estratégico no departamento de futebol celeste.

Perrella comentou sobre a saída do ex vice-presidente de futebol e citou que Itair Machado, por contrato, teria direito a uma multa. Esse valor, segundo divulgado por reportagem do Globoesporte.com, estaria na casa dos R$ 2 milhões.

“O presidente me disse que ele foi demitido. Existe uma multa sim, mas tenho certeza que o Itair tem condição de abrir mão. É o que a gente vai tentar. Vou procurá-lo para buscar um acordo e acabar de vez com essa conversa", comentou Zezé Perrella em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (11) na Toca II.

Antigo amigo de Itair Machado, Zezé Perrella não tem mais como tinha em outrora uma boa relação com o ex-dirigente do Cruzeiro. O agora gestor do futebol da Raposa disse que não concordava com a forma de trabalhar do agora ex-funcionário do clube.

"Todo mundo sabe da relação que tive no passado com o Itair, ajudamos o Ipatinga, não sou inimigo dele, mas não concordo com a maneira centralizadora com a qual ele dirigia o Cruzeiro. Ele teve experiência vitoriosa no Ipatinga, mas o Cruzeiro é outra situação, a cobrança é outra. Mas enfim, já passou, ele entendeu que era melhor sair e fez a melhor coisa possível para o Cruzeiro. A cobrança em cima dele era grande demais. Certamente causou instabilidade na equipe. O que queremos agora é paz", analisou.

A saída de Itair Machado, a segunda de um dirigente da cúpula celeste em menos de uma semana (Sérgio Nonato já havia deixado o Cruzeiro na semana passada), tende a apaziguar os ânimos de membros do Conselho Deliberativo cruzeirense.

Apesar disso há quem entende que o presidente Wagner Pires de Sá também deveria sair, bem como os seus vices imediatos Ronaldo Granata e Hermínio Lemos. O que ainda não aconteceu.

"Faço apelo aos conselheiros que pensam diferente de mim, muitos acham que fizemos acordo e eles não foram ouvidos. Não tenho condições de tomar decisão dessa altura ouvindo 100 pessoas. Peço agora que tenhamos paz. Vamos deixar política para lá”, pediu Perrella.

Com a saída de Itair Machado do clube uma leva de outros dirigentes remunerados também deve deixar o Cruzeiro. O assessor direto do vice-presidente de futebol, que trabalhava com Machado na Toca II, também será desligado do quadro de funcionários da Raposa.

