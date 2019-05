Diante das denúncias de irregularidades no Cruzeiro, divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, o presidente de conselho deliberativo da Raposa, Zezé Perrella, deu prazo de cinco dias para a diretoria apresentar documentação que não havia sido entregue ao Conselho Fiscal. Além disso, Perrella marcou a data de eleição do novo Conselho Fiscal: 13 de junho, às 18h, no salão nobre do Barro Preto. As informações são do site Globoesporte.

Uma comissão provisória foi formada pelos conselheiros Marcio Antonio Camillozzi Marra, Marco Tulio Ribeiro de Miranda e Walter Cardinali Junior.

O requerimento das documentações negadas ao Conselho foi enviado ao presidente Wagner Pires de Sá.

Conselho Fiscal. Conselheiros interessados em fazer parte do novo Conselho podem se inscrever no prazo de dez dias a partir da publicação do edital da eleição. O Conselho Fiscal é formado por três membros efetivos e três suplentes.

De acordo com o Estatuto do Cruzeiro, "não podem ser eleitos, para integrar o Conselho Fiscal, o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até o 2º (segundo) grau dos membros do Conselho Diretor do Clube".