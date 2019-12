Desligado oficialmente do cargo de gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella convocou a imprensa nesta quinta-feira (12) e, além de desmentir que tenha concordado com a saída, disse que o ex-vice presidente Itair Machado e o diretor-geral Sérgio Nonato têm dedo nesta decisão de Wagner Pires, atual dono da cadeira mais importante da Raposa.

Durante a entrevista, Perrella deixou claro, por várias vezes, que fez de tudo para salvar o Cruzeiro. Contudo, destacou o rombo financeiro que tem o clube no atual cenário.

"Saio com minha consciência tranquila pois tentei fazer o melhor. A minha vida inteira me dediquei ao Cruzeiro, com muita vontade de trabalhar. A crise no Cruzeiro está cada dia maior", disse Zezé.

"Vão passar o Cruzeiro a limpo e quem tiver culpa no cartório vai pagar. "Tive acesso a determinadas coisas, depois que assumi a gestão, e vi que eram muito mais feias do que parecia. O Cruzeiro está tão desorganizado que não temos noção da dívida toda. Mas gira em torno de R$ 700 milhões. Temos também uma ação na Fifa de R$ 60 milhões, que se não for paga até maio, sofreremos sanções graves financeiras", acrescentou.

Promessas não cumpridas

Em entrevista ao canal Fox, o meia Thiago Neves, afastado do clube por Zezé após aparecer numa festa realizada no Mineirão, disse que o dirigente não cumpriu uma série de promessas aos jogadores. Em resposta, Zezé se defendeu e ainda cutucou o ex-camisa 10:

"Como que eu não cumpri? Peguei com três meses de salários atrasados. Paguei duas folhas neste período de 60 dias. No meu período, eu paguei tudo. Vou dar satisfação para o senhor Thiago Neves? Agora é a chance que ele tem de voltar, né? O Thiago é um funcionário e eu não vou respondê-lo. Estes caras (Thiago, Edilson e outras atletas) não apareceram contra o Palmeiras no vestiário para dar uma força. Fizeram bem o papel", alfinetou o agora demitido Perrella.

"Tudo o que está no Cruzeiro tem nota fiscal. Tivemos um caso de um intermediário que intermediou o contrato do Fábio, sem que ele soubesse. O empresário oficial recebeu e este outro recebeu pelo serviço. O Fábio disse que sequer o conhece. Isso é apenas um caso. Olha a maneira como as coisas eram tratadas no Cruzeiro", finalizou.