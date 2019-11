A rodada de número 33 do Campeonato Brasileiro será fechada com o jogo entre Cruzeiro x Avaí, no Mineirão, na próxima segunda-feira, às 20h. E como os atletas passarão o fim de semana só treinando, o gestor de futebol da Raposa 'foi dar a letra' no centro de treinamento.

Antes da coletiva de imprensa e do treino desta quinta-feira (14), Zezé Perrella reuniu o grupo de jogadores para uma conversa na Toca II. De acordo com uma das lideranças do atual grupo cruzeirense, o meia Thiago Neves, a reunião não "teve nada demais", mas serviu para o gestor cobrar dos atletas certo cuidado antes da partida importante contra o Avaí.

"Foi um negócio nosso. O Zezé (Perrella), desde que ele chegou não havia conseguido falar com a gente direito. Ele veio, entrou, se apresentou para alguns que não o conheciam ainda. Hoje foi o dia de se apresentar para todo mundo, de falar quais as intenções dele.E pedindo para todo mundo se cuidar, concentrar esses dias por que o jogo do Avaí é importantíssimo pela tabela", explicou Thiago Neves.

O Cruzeiro ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela de classificação. O time de Abel Braga tem a segunda melhor invencibilidade no Campeonato Brasileiro, com dez jogos sem perder (o Flamengo é o primeiro com 20 jogos sem derrota), mas mesmo assim vê o Fluminense, o primeiro da zona de rebaixamento, distante apenas um ponto (34).

Por lutar contra o rebaixamento o Cruzeiro, que passa por momento complicado financeiramente, precisa deixar o elenco tranquilo quanto às responsabilidades do clube.

"Ele (Perrella) reconhece que tem algumas coisas atrasadas, mas está fazendo o possível para acertar o quanto antes (...) Não foi nada demais, todo mundo já sabe o que tem que fazer, sabe da importância do jogo de segunda-feira, foi uma reunião com nada demais", concluiu TN10.