Solução rápida para o comando técnico do Atlético na reta final do Brasileiro depois da demissão de Rodrigo Santana. Se será eficaz para dar fim à crise e à queda de rendimento que afastou o time da zona de classificação à Copa Libertadores e trouxe o risco de rebaixamento, respostas a partir de amanhã. Vagner Mancini sequer passa por Belo Horizonte e se junta aos novos comandados direto em Maceió. E, se o nome for publicado no BID, já senta no banco na partida contra o CSA, pela 26ª rodada.

Curiosamente, o ex-volante que ganhou notoriedade como treinador ao levar o Paulista, de Jundiaí, ao título da Copa do Brasil em 2005, se tornou marcante na história alvinegra comandando o maior rival. Em 4 de dezembro de 2011, com a missão de salvar o Cruzeiro da queda, comandou a Raposa rumo a uma goleada que se tornou motivo de provocação dos torcedores estrelados: 6 a 1 na Arena do Jacaré, na última rodada do Brasileirão daquele ano.

Desde então, no entanto, os momentos de brilho foram poucos. O mais recente deles quando recebeu a missão de comandar a reconstrução da Chapecoense após o acidente aéreo de 2017 e substituir o amigo Caio Júnior, uma das 71 vitímas da tragédia. Depois de voltar ao Vitória, clube que mais treinou, ele estava no São Paulo como uma espécie de auxiliar permanente, que acabou à frente do time no Campeonato Paulista, até a chegada de Cuca, com quem seguiu trabalhando. Depois, acabou dispensado e saiu criticando a diretoria, em áudio vazado.

No Atlético, Mancini vai reencontrar dois personagens do primeiro título: o capitão Réver era o zagueiro do Paulista na conquista surpreendente diante do Fluminense. E Victor era o goleiro reserva da equipe paulista. "Fico feliz por poder reencontrar uma pessoa que acabou me projetando para o cenário do futebol, quando fiz uma transição da base para o profissional; conquistamos títulos. Temos esta oportunidade de reencontrar um treinador capacitado como ele. Por outro lado, triste pelo o que aconteceu. Perdemos um grande profissional. Infelizmente, futebol acaba sendo desta maneira", comentou o 'Capitão América'.