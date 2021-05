Novamente preterido pelo técnico Lisca no time titular do América, o atacante Ademir novamente mostrou que tem potencial para voltar ao onze inicial.

Acionado no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Atlético, na tarde deste domingo (16), no Independência, o camisa 10 foi protagonista do lance capital da partida.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o Fumacinha puxou rápido contra-ataque pela direita, e foi derrubado por Allan, quando ia em direção ao gol. O árbitro marcou a infração e expulsou o volante do Alvinegro.

Com um a mais em campo, o Coelho pressionou o rival, mas não conseguiu converter a maior posse de bola em chances claras de gol, e o duelo terminou empatado.

Mesmo com a necessidade de vencer o jogo de volta, no próximo sábado (22), às 16h30, no Mineirão, Ademir valorizou o resultado deste domingo.

“Lutamos até o final para ganhar o jogo. Não conseguimos. A gente não podia deixá-los ampliar a vantagem. Agora temos que tentar buscar a vitória no segundo jogo, É trabalhar no meio de semana para conseguir vencer o jogo e sair campeão”, disse o atacante, em entrevista à TV Globo.