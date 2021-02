O zagueiro Bruno Viana está perto de ser anunciado pelo Flamengo como primeiro reforço para a próxima temporada.

Com os direitos econômicos vinculados ao Braga-POR, o jogador de 26 anos, acerta os últimos detalhes para ser emprestado ao Rubro-Negro até o fim de 2021, com opção de compra fixada em 7 milhões euros.

A Raposa, inclusive, terá direito a uma portencentagem desse valor, caso a venda seja concretizada no final da temporada. Isso em virtude do mecanismo de solidariedade criado pela entidade máxima do futebol, que prevê que a cada transferência, 5% do valor total da negociação seja distribuído às equipes que contribuíram na formação do atleta.

Punição

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o defensor é um dos personagens de uma punição imposta pela Fifa ao clube estrelado, que no momento impede o clube estrelado de inscrever novos jogadores.

A sanção é em razão de uma dívida da Raposa com o PSTC, do Paraná, - clube em que Viana deu os primeiros passos no futebol - em relação à venda do zagueiro Bruno Viana para o Olympiacos, da Grécia, em 2016.

A Câmara Nacional de Resolução e Disputas (CNRD) deu ganho de causa ao clube paranaense, que, em 2017 ingressou com um procedimento cobrando R$1,3 milhões, que seriam referentes a 20% dos 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação da época) pagos pelo clube grego na negociação.

O PSTC alega que na ida de Bruno Viana para o Cruzeiro, em 2010, a Raposa se comprometeu a repassar esse percentual em caso de venda futura e não o fez.

A diretoria celeste agora trabalha para levantar recursos para quitar o débito e poder regularizar os reforços que serão contratados nos próximos dias.

Carreira

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Bruno Viana foi alçado ao time principal em 2015, se consolidando no ano seguinte.

Durante a passagem do técnico português Paulo Bento pela Toca da Raposa II, o zagueiro foi titular em várias partidas do Campeonato Brasileiro.

Com a saída de Bento, o defensor perdeu espaço, sendo negociado com o Olympiacos em julho.

Ao todo, Viana disputou 21 jogo com a camisa celeste, todos em 2016.

Após atuar em uma temporada pelo clube grego, Viana foi cedido por empréstimo ao Braga-POR, que adquiriu o jogador em definitivo no ano seguinte.

Um dos destaques da equipe lusitana nos últimos campeonatos, o zagueiro chegou a despertar o interesse de outros clubes do futebol europeu, mas acabou permancendo em Portugal.

Entretanto, após um desentendimento com o técnico Carlos Carvalhal, o zagueiro foi afastado do time principal durante a atual temporada.