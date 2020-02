Passados 30 dias desde a apresentação do Cruzeiro para a temporada 2020 a situação de alguns jogadores ainda “carrega” indefinições. Caso por exemplo de Rodriguinho.

Em relação ao meio-campista, o staff do meia espera resolver até o fim desta semana a situação do jogador, que além de um novo clube para jogar estava focado em um outro acontecimento especial. Esse fora das quatro linhas.

Rodriguinho, que já não trabalha mais na Toca II após ser liberado pelo clube, acompanhou na última quarta-feira o nascimento de seu filho. O pequeno Eduardo, fruto do relacionamento do meia com a ex-bailarina do programa do Faustão, Fernanda Batista, nasceu no dia 5 de fevereiro.

E após a chegada do filho, Rodriguinho espera retomar os trabalhos em outro clube.

Segundo apurou o Hoje em Dia, empresário Luis Paulo Santarelli, que cuida dos interesses de Rodriguinho, trabalha com um prazo máximo para definir a situação do jogador. E esse período vai até o começo da próxima semana.

Ideia que o departamento de futebol do Cruzeiro também comunga. Em entrevista ao programa “98 Futebol Clube”, da Rádio 98 FM, o gestor da Raposa, Carlos Ferreira, também falou que espera resolver a situação até a próxima semana.

Interesse do Bahia

O provável destino de Rodriguinho deve ser o Bahia. O Tricolor de Aço manifestou essa vontade em ter Rodriguinho em 2020, e, de acordo com informações recebidas pela reportagem, o jogador enxerga com “bons olhos” a mudança para o clube de Salvador.

A proposta do Bahia para o meia Rodriguinho seria de um contrato por três anos, conforme noticiado na última semana no programa “Arena 98”, da Rádio 98 FM.