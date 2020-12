O gol de empate sofrido pelo Atlético aos 43 minutos do segundo tempo, contra o Internacional, prejudicou e muito o alvinegro na briga pelo título do Campeonato Mineiro. Caso tivesse vencido o Colorado, o Galo estaria a apenas dois pontos do líder São Paulo e não a quatro, tendo um jogo a mais que os comandados de Fernando Diniz.

Com gosto de frustração pelo resultado conquistado neste domingo (6), o vice-presidente do clube, Lásaro Cândido, usou o perfil no Twitter para opinar sobre o gol marcado por João Peglow, já no apagar das luzes do duelo no Mineirão.

“O Atlético tem um ótimo elenco e tem condições de coletivamente produzir muito mais. Só um detalhe final sobre esse assunto, por enquanto: não sou especialista em esquema tático etc; sou apenas um observador: o futebol requer esquema para situações especiais. Num jogo, após os 40 minutos do segundo tempo, o “esquema” chama-se segurança, bola longe da área etc”, postou o dirigente.

Na próxima sexta-feira (11), haverá eleições na Sede do Clube. Nelas, Sérgio Coelho e José Murilo Procópio, em chapa única, serão oficializados como mandatários do próximo triênio (2021-23).

Atuando no Atlético há mais de 12 anos, sendo três como vice-presidente, Lásaro seguirá na função até 31 de dezembro. Depois disso, já deixou claro que quer exercer a tão sonhada função de torcedor. Voltar às arquibancadas, segundo ele, é desejo antigo.