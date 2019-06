Qual o destino do volante Lucas Silva? Volta para o Real Madrid-ESP? Fica no Cruzeiro ou será negociado com outra equipe? As respostas para essas perguntas estão perto de serem conhecidas, uma vez que o contrato de empréstimo do jogador com o Cruzeiro vence no dia 30 de junho.

E se o meio-campista não esticar o seu vínculo com a Raposa, a “data de validade” das participações do atleta com a camisa estrelada tem data para acabar: 12 de junho, dia do último jogo do Cruzeiro antes da pausa no calendário dos jogos por causa da Copa América.

Por causa da disputa da competição entre Seleções do continente Sul-Americano, no dia 14 de junho, o cronograma de partidas dos clubes da elite do Brasil será paralisado. Dessa forma, o Cruzeiro fará só mais dois jogos antes da Copa América: contra o Corinthians, neste sábado (8), no Mineirão, e diante do Fortaleza, no Castelão, na próxima quarta-feira (12).

Com 193 jogos pelo Cruzeiro, caso não permaneça no clube, Lucas Silva não conseguirá, pelo menos nesse momento, chegar à marca de 200 partidas com a camisa azul e branca.

Nesta temporada, Lucas Silva atuou 17 vezes. Em números gerais o jogador tem seis gols pelo Cruzeiro, contando todas as suas passagens no clube.

Perto do adeus

Após a classificação do time celeste às quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, Lucas Silva disse que ainda não se reuniu com a diretoria do Cruzeiro para tratar de sua situação. No entanto, o camisa 16 afirmou que já recebeu um documento do Real Madrid-ESP sobre o seu futuro.

“Ainda nenhuma reunião com o Cruzeiro, nenhuma novidade. Só chegou uma mensagem do Real Madrid, caso não tenha alguma proposta, nada definitivo ou alguma proposta de outro time, é para eu me reapresentar. Respondi ok, normal. Tenho contrato com o Cruzeiro até o final do mês, pretendo cumpri-lo. Vamos ver o que vai acontecer”, disse Lucas Silva ao Globoesporte após a vitória cruzeirense nos pênaltis em cima do Fluminense.