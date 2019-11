Superar a marca de 100 jogos por um clube é um feito a ser destacado no atual do cenário do futebol brasileiro, marcado pelas grandes movimentações no mercado de transferências.

Chegar a 200 partidas com a mesma camisa, então, se torna uma marca ainda mais expressiva.

Esse é o caso do lateral-esquerdo Fábio Santos, que tem tudo para alcançar essa façanha no duelo com o Fluminense, marcado para o próximo sábado (16), às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado no meio de 2016, o jogador acumula 199 jogos pelo Alvinegro, tendo marcado 17 gols no período.

O Galo, inclusive, é o clube pelo qual Fábio mais balançou as redes.

Em relação a proximidade de conquistar a marca, o jogador comemorou a história construída no clube, mas fez uma cobrança a si mesmo, para que sua passagem pela Cidade do Galo fique marcado na memória do torcedor.

“Passou rápido. Eu brinco que jogar em time que ganha por três anos e meio é fácil, mas jogar em time que não foi campeã em três anos e meio é difícil de permanecer titular. Por isso que eu falo que quando as cobranças veem é natural. O cara permanecer tanto tempo no clube jogando como titular, onde todas as outras posições rodaram, e eu continuei ali. Em três anos e maio, você completar uma marca de 200 jogos é muito significativo. Fico feliz, é um clube que abriu as portas para mim, me sinto bem na cidade, no clube. Falta um título grande ainda, isso me incomoda demais, tenho tentado trabalhar e buscar isso. O torcedor merece essa conquista, mas, sem dúvidas, muito feliz pelas marcas”, completou o jogador, que é bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes.

Outro número relevante que une Atlético e Fábio Santos é o de que o Galo vai se tornar o time que em que o lateral mais atuou durante a carreira, caso o jogador entre em campo com a camisa alvinegra em mais 15 jogos.

Com contrato até dezembro de 2020, a tendência é que Fábio consiga alcançar essa marca no início da próxima temporada.