Contração mais surpreendente do Atlético na temporada, o goleiro Wilson deve ganhar a segunda oportunidade de atuar com a camisa alvinegra.

Com a ausência de Cleiton, que está servido à seleção brasileira Sub-23, e de Victor, que segue entregue ao departamento médico, o experiente arqueiro, de 35 anos, deve ser o escolhido para enfrentar o Flamengo, nesta quinta (10), às 20h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, a segunda partida oficial de Wilson pelo Galo deve ser justamente contra a equipe que o revelou.

Paulista de Santo André, o camisa 84 do Atlético chegou a o Rubro-Negro Carioca com apenas 11 anos, ficando até os 21, quando deixou à Gávea.

Em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, em setembro, Wilson revelou, inclusive, que tem como uma das maiores inspirações na carreira, um dos companheiros da época de Flamengo.

“Primeiro o Taffarel, né? Não tem como um goleiro brasileiro não lembrar dele. Em 1994 foi quando eu comecei a jogar futsal, na Copa do Mundo, então eu via o Taffarel. Depois foi o Júlio César, no Flamengo, que foi onde eu cresci, fiz minha base, e tive a oportunidade de no profissional. Tinha eu, Júlio César, Diego, Getúlio Vargas e Lomba. O Júlio foi um cara que me ajudou bastante nessa iniciação, que me espelhei, um cara de uma qualidade formidável e fez por merecer tudo que conquistou na carreira dele”, disse Wilson.

O goleiro, que estreou na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no dia 8 de setembro, pela 18ª rodada do Brasileirão, tem a missão de ajudar o Galo a voltar a vencer no Brasileirão.

Vindo de uma derrota e um empate, o Atlético é o 11º colocado do torneio, com 31 pontos, e busca o triunfo no Rio de Janeiro para tentar se aproximar do grupo dos que garantem vaga na próxima Copa Libertadores.

Atualmente, a diferença do Galo para o Inter, que fecha o G-6, é de sete pontos.

