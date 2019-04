Um dos maiores ídolos da história do clube, o zagueiro Leonardo Silva acertou verbalmente a renovação de seu contrato com o Atlético até o final da temporada. A oficialização da extensão do vínculo deve ser oficializada após a assinatura dos papéis. A informação foi trazida inicialmente pelo O Tempo.

Com 35 gols marcados em 364 jogos disputados, Léo Silva é o zagueiro com mais gols pelo clube, além de ter feito aquele que talvez seja o mais importante da centenária história do Galo. O gol de empate contra o Olímpia pela Libertadores de 2013. A decisão seria decidida nos pênaltis e vencida pela equipe mineira.

Inicialmente, o zagueiro encerraria sua careira após o término do Campeonato Mineiro, mas as boas atuações nessa temporada deram ao experiente jogador a oportunidade ampliar sua passagem pela equipe alvinegra.

Depois da saída de seu parceiro Réver do time titular em 2014, Léo Silva se tornou capitão da equipe e levantou o caneco da Copa do Brasil de 2014 diante do Cruzeiro, seu último clube antes de chegar ao Atlético. Curiosamente, deixou de ser o capitão atleticano apenas com o retorno de seu antigo companheiro, no início desse ano.

Levando em conta que o Galo ainda tem todo o Campeonato Brasileiro para disputar, além da Copa do Brasil e o restante da Copa Libertadores, é possível que o ídolo atleticano se junte ao seleto grupo de 11 jogadores que disputaram 400 partidas pelo clube. No atual elenco, o goleiro Victor é o décimo jogador com mais atuações ela equipe, somando 403 jogos.

Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões