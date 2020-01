Próximo de ser anunciado como novo jogador do Atlético, Guilherme Arana já tem hora marcada para desembarcar em Belo Horizonte. O lateral-esquerdo tem sua chegada no Aeroporto de Confins marcada para as 16h30 desta terça-feira.

Contratação muito aguardada pelos atleticanos, o ex-jogador do Corinthians sai de Sevilha na manhã desta terça-feira. O jogador que defendia o Atalanta, da Itália, estava na cidade espanhola enquanto os últimos detalhes da negociação com o Galo eram finalizados.

Um dos destaques do Corinthians durante a campanha do título do Campeonato Brasileiro em 2017, Arana é visto como um dos mais promissores jogadores de sua posição. No entanto, ele não conseguiu se firmar no Velho Continente.

Para adquirir o jogador de 22 anos, o Atlético conta com o aporte financeiro da MRV Engenharia. A construtura também viabilizou o negócio com o volante Allan, contratado no início deste ano.