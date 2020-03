A iminente contratação do goleiro Rafael pelo Atlético ganhou mais um indicativo na tarde dessa terça-feira (3).

Circula nas redes sociais uma foto do jogador ao lado de Otaviano de Oliveira Júnior, médico do Galo, provavelmente antes ou após ter realizados exames médicos para assinar com o Alvinegro.

Também para esta terça está prevista uma reunião entre o empresário do goleiro, o ex-jogador Fábio Mello, e a diretoria do Galo para acertar os últimos detalhes da negociação.

Aos 30 anos, Rafael está livre no mercado desde o dia 14 de fevereiro, quando entrou em acordo com o Cruzeiro e rescindiu com o time estrelado.

Após 17 anos na Raposa, o goleiro aceitou retirar a ação contra o clube estrelado que tramita na Justiça, em que cobrava valores atrasados referentes a salários, FGTS e férias. O jogador vai começar a receber o montante a partir do meio de 2021.

Mesmo desvinculado do Cruzeiro desde o final de janeiro, Rafael vem treinando à parte com o preparador de goleiros Robertinho, com quem trabalhou durante sua passagem na Toca da Raposa II.