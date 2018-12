O lateral-direito Guga terá "uma oportunidade gigante na carreira", segundo as palavras do próprio agente, ao finalmente assinar com o Atlético. Para tanto, é preciso que o Galo e o Avaí vençam detalhes financeiros da transação. No alvinegro, poderá dar um importante passo rumo a uma carreira internacional, na qual o consagrado Daniel Alves (PSG) é o espelho.

Revelação da base do Avaí e com 20 anos, Guga foi o destaque da equipe catarinense na disputa da Série B, onde o time da Ressacada terminou em terceiro lugar e garantiu o acesso à elite em 2019. Guga é empresariado pela TFM Agency, cujo o empresário Marcos Casseb está à frente de seus passos profissionais.

"O jogador está feliz demais. Está ansioso. Contente demais (em jogador no Atlético). Vai para um clube grande. Tem o Emerson, que deu supercerto no Galo. Sabe que é uma oportunidade gigante na carreira dela", afirmou Casseb, ao Hoje em Dia.

Além da TFM Agency, há outro agente que cuida dos interesses de Guga. Fransérgio, empresário também de Dani Alves, faz parceria com Casseb na carreira do jovem lateral do Avaí. A empresa do agente está baseada em Barcelona, onde Alves fez história no Barcelona.

Mas foi em outro clube da carreira do lateral da Seleção Brasileira que Guga quase foi negociado. Em julho, o Avaí travou uma negociação com o Sevilla. Sampdoria, da Itália, também este perto de levar os serviços do promissor lateral.

"O negócio quase andou com a Sampdoria, o negócio com o Sevilla também ficou bem adiantado. Flamengo tentou, o Grêmio veio atrás. Muitos clubes vieram. o Atlético que foi mais rápido, colocou a proposta na mesa e fechou negócio", completou Casseb.