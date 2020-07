O técnico Jorge Sampaoli está perto de ganhar duas peças para compor os treinos do Atlético na Cidade do Galo. A expectativa é de que o meia Cazares e o volante Jair sejam liberados pelo departamento médico e se juntem aos companheiros para as atividades nos próximos dias.

O equatoriano, que testou negativo para o coronavírus duas vezes nos últimos 10 dias, aguarda apenas a conclusão de alguns exames e o parecer dos médicos do clube para ser liberado para treinar com o elenco.

Na última semana, o jogador repostou nas redes sociais um vídeo gravado por um amigo onde aparece fazendo um teste físico em uma esteira, dando indícios de que a volta está próxima.

Apesar de o retorno às atividades estar próximo, o Atlético não confirmou o dia exato em que Cazares será reintegrado ao grupo.

O jogador testou positivo para a Covid-19 no final de maio, mesma época em que foi flagrado fazendo festas na casa onde mora, em um condomínio fechado em Lagoa Santa, na Grande BH. Ele passou o mês de junho em quarentena.

Por ser reincidente na realização de confraternizações durante a pandemia, o equatoriano foi multado em R$132 mil pela Prefeitura de Lagoa Santa e é alvo de inquérito da Polícia Civil, que investiga se o jogador praticou crime contra a saúde pública.

Contratado pelo Galo em 2016, o meia tem contrato com o Atlético até o final do ano, mas o futuro dele ainda está indefinido.

Jair

Quem também esta perto de ficar à disposição de Sampaoli é o volante Jair. O jogador teve, no fim de maio, uma entorse no joelho esquerdo com ruptura do menisco medial e precisou passar por um procedimento cirúrgico para corrigir a lesão.

Clinicamente recuperado, o Jair está no período de transição da preparação física para as atividades com bola, e a expectativa é de que volte a participar das atividades com os companheiros nos próximos dias.