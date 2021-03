Com a camisa do Atlético, já são 77 partidas e 10 gols anotados. Se antes a "Jair-depedência" foi termo utilizado para descrever a importância do volante para a equipe, atualmente ele é apenas mais uma peça do reforçado elenco alvinegro. Porém, isso não quer dizer que não seja mais fundamental.

Entrevistado desta sexta-feira (26) na Cidade do Galo, o camisa 8 contou que nunca havia trabalhado com Cuca. No entanto, sabe da qualidade do comandante e de sua história no clube. Mostrar serviço ao curitibano é a missão!

“É a primeira vez que tenho a oportunidade de trabalhar com Cuca e a comissão dele. Está sendo uma experiência boa. É um cara que tem uma história linda aqui no clube. Vou procurar conversar bastante com ele para procurar saber mais do trabalho dele, o que ele quer dos jogadores de meio”, destacou Jair.

“Quem está aqui tem que querer ser titular, em qualquer jogo ou competição. Claro que são muitos jogadores de qualidade na minha função, mas acho que essa de time ideal não existe, porque são mais de 70 jogos ao longo do ano. O time vai rodar bastante, igual na temporada passada. É importante todos estarem preparados para quando a oportunidade aparecer”, acrescentou.

Líder do Campeonato Mineiro, com cinco vitórias em cinco partidas disputadas até o momento, o Galo volta a campo na próxima quinta-feira (1) e encara a Caldense, em Poços de Caldas.

Enquanto a bola não pode voltar a rolar, devido às restrições do programa Minas Consciente, Cuca vai alinhando aquele que, pelo menos neste início de trabalho, será o time titular que já visa a estreia na Libertadores (na segunda quinzena de abril).

