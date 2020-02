Um levantamento feito pela PLURI Consultoria aponta que Atlético e Cruzeiro estão entre os clubes grandes que menos ofereceram oportunidades aos atletas formados na base nos últimos cinco anos.

De acordo com o estudo, o Galo é o 15º colocado, entre os 22 times pesquisados, com os pratas da casa atuando em apenas 14% dos minutos disputados pela equipe entre 2015 e 2019.

Já a Raposa deu ainda menos espaço para as jovens promessas. O clube estrelado aparece na 18ª posição, com os jovens formados no clube participando em 12,6% dos minutos em que o time principal esteve em campo

Entre as 12 instituições consideradas grandes no país, o Palmeiras tem o pior desempenho. O clube paulista é o 20º, oferecendo aos garotos da base 6,3% dos minutos jogados.

O líder do ranking é o Santos, com 39,6% de minutos, seguido por Athletico-PR (33,8%) e Fluminense (29,4%).

Detalhes

O levantamento também detalha as posições em que os jovens tiveram mais oportunidades e os anos em que os pratas da casa tiveram mais chances.

No caso do Atlético, os defensores foram responsáveis por 59% dos minutos em campo dos atletas formados na base. Neste período, o Alvinegro revelou nomes como Gabriel – que retornou ao time nesta temporada -, Jemerson e Bremer, que foram negociados com Mônaco-FRA e Torino-ITA respectivamente.

Em seguida aparecem os meias (20%), atacantes (12%) e goleiros (9%).

O ano em que os garotos tiveram mais espaço foi 2017, quando estes jogaram 20,2% dos minutos da equipe na temporada.

Em compensação, em 2018 esse número caiu para 8,6% sendo o ano em que o clube deu menos oportunidade aos jovens nos últimos cinco anos.

Cruzeiro

Na Raposa, os meias foram predominantes entre os jovens que atuaram mais nos últimos anos, com 52% do total de minutos da equipe celeste em campo.

Entre os meias que surgiram nesta época estão Alisson, Élber, Lucas Silva e Éderson, que se destacaram com a camisa celeste.

Em seguida, aparecem os defensores (26%), goleiros (17%) e atacantes (5%).