Os mineiros foram os criadores do enduro de regularidade, no fim dos anos 1970 e, por isso, costumam fazer bonito nas principais provas e campeonatos. Já o Enduro FIM (sigla da Federação Internacional de Motociclismo) é a modalidade disputada em todo o mundo, que premia a velocidade. Também nela, pilotos e equipes do estado têm conquistado títulos.

Foi assim no Campeonato Brasileiro, que chegou ao fim nas trilhas pedregosas de Patrocínio, no Triângulo. Uma das melhores provas da temporada, de acordo com os pilotos.

Um ano, aliás, que confirmou a evolução da modalidade, com direito à participação de feras estrangeiras, elevando o nível da competição. Um deles, o francês Romain Dumontier (ex-campeão mundial júnior) garantiu a taça na categoria E2 para a equipe mineira O2BH Yamaha, que também emplacou a conquista na EJ (Júnior) com o capixaba Patrik Capila.

Na E2, segunda posição final para Gabriel Soares, o ‘Tomate’, piloto de Divinópolis, que compete pela Honda (equipe comandada por Felipe Zanol).

Vice-campeonato também na E1, com Júlio Ferreira, seguido por Rômulo Bottrel.

Melhores

E quatro pilotos do estado venceram as respectivas categorias. Natural de Bueno Brandão e com larga experiência no fora de estrada, Nielsen Bueno (Husqvarna) levantou seu sexto caneco na competição, desta vez na E35.

Na E4 Light, para motos nacionais de 230cc, Fernando Pereira superou o capixaba Flávio Volpi por apenas 10 segundos em Patrocínio, o suficiente para conquistar o título nacional.

Frederico Garcia precisou mostrar capacidade de superação para ficar com a taça na E45. Depois de quebrar o pé, ele foi obrigado a ficar fora da etapa de Paraopeba (que valeu como o descarte previsto pelo regulamento), mas conseguiu a pontuação suficiente.

Melhor ainda foi comemorar em casa, como fez Daniel Reis na E50. Duas vezes vice, ele fi nalmente pôde fazer a festa, diante de amigos e família. “Mesmo conhecendo as trilhas tivemos dias atípicos por causa do calor e da umidade do ar baixa e sofremos muito na trilha. Chegou a vez de realizar o sonho”.

Leia mais sobre automobilismo e motociclismo no site Racemotor (https://racemotor.com.br)

RÁPIDAS

DUAS VITÓRIAS DE LUCAS STAICO NO

CAMPEONATO PAULISTA LIGHT DE KART

Atual campeão brasileiro na categoria Júnior e representante do país no campeonato internacional FIA Academy, o mineiro Lucas Staico voltou a vencer no último fim de semana, e em dose dupla. Na sétima etapa do Paulista Light de Kart, em Interlagos, ele foi o melhor nas duas baterias. Na primeira, largou da segunda posição para assumir a ponta e mantê-la até a bandeirada. Com a inversão dos cinco primeiros lugares na formação do grid para a segunda prova, teve de saltar da terceira fila para ocupar mais uma vez o degrau mais alto do pódio. Integrante da academia de talentos da Shell, Staico é um dos favoritos ao título da Copa Brasil, que será disputada em outubro no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).

MINEIROS SÃO DESTAQUE NA SEGUNDA

EDIÇÃO DO FEST FÓRMULA BRASIL

Uma iniciativa de pilotos e equipes para colocar novamente na pista carros de diversas categorias de fórmula teve mais um capítulo no último fim de semana. O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, recebeu a segunda edição do Fest Fórmula Brasil, com carros de F-3, F-Renault, F-Chevrolet, F-Ford e F-Premium dividindo o grid. Em meio a competidores de São Paulo e Paraná, os mineiros marcaram presença, com resultados de destaque nas duas corridas do evento. David Gallo e Roberto Dias se alternaram no comando de um F-Chevrolet, enquanto Guilherme Minelli acelerou um F-Ford.

ÚLTIMA ETAPA DO GP GERAIS TERÁ

DESCONTO PARA PILOTOS NOVATOS

Nos dias 5 e 6 de outubro, o Circuito dos Cristais recebe a última etapa do GP Gerais, o Mineiro de Motovelocidade, em conjunto com mais uma prova do Campeonato Brasileiro (CBM). E a organização do Estadual, um dos certames mais elogiados do país, resolveu incentivar a participação de novos pilotos. Quem nunca disputou provas na pista de Curvelo (o que vale também para pilotos de outros estados) ou ainda não competiu nas categorias profissionais terá um bônus de 50% no valor da inscrição. Maiores informações podem ser obtidas pelo 31 99939-6783/99971-8318 (ambos Whatsapp) ou pelo email: atendimentotechtime@gmail.com.