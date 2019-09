Um grid cheio de preciosidades, no mais tradicional e conhecido autódromo brasileiro. Embora não valesse por qualquer campeonato, a disputa da Gold Classic se mostrou um total sucesso.

A prova para veículos clássicos de competição foi realizada pela primeira vez em Cascavel (PR) e ganhou, no último sábado, uma versão paulista, em Interlagos. Reunindo cinco dezenas de máquinas, dos comuns Fiat 147 e VW Fusca a exemplares raros como Puma e Bianco, passando pelos VW Passat e Chevrolet Opala, de tantas conquistas nas pistas.

Em meio a feras de todo o país, os mineiros, que contam com seu campeonato próprio para os ‘velhinhos’, fizeram bonito, em termos de quantidade e qualidade.

Nada menos que 11 carros lotaram uma cegonha saída de Curvelo rumo a Interlagos. Para vários pilotos, foi a primeira oportunidade de acelerar nos 4.309m que tradicionalmente recebem a Fórmula 1.

Na bagagem, mais do que a experiência única, vários troféus e vitórias nas diferentes categorias – foram duas corridas com 30 minutos de duração cada uma.

Guilherme Melo, com seu Puma 44, venceu a primeira corrida na classe Gold Classic GT, superando o gaúcho Fernando Brock. Na segunda prova, posições invertidas e mais uma taça.

Festa mineira também na categoria Speed Fusca, para as versões preparadas do tradicional ‘Besouro’. Léo Freitas, com o #21, venceu nas duas provas, superando, na primeira, Henrique Bartels. Na segunda, à frente de Davidson Zschaber, com Bartels em terceiro.

Paulo ‘Mito’ Feitosa (VW Passat); Guilherme Lacerda (VW Gol); Manoel Salgueiro (VW Passat); Victor Corrêa (VW Passat); Fred Mesquita (Karmann-Ghia) e Geraldo Mesquita completaram a representação mineira na prova.

Curvelo

A Classic Cup, com grids chegando a 20 carros no Circuito dos Cristais, em Curvelo, retoma a temporada nos dias 19 e 20 de outubro, aberta a modelos fabricados até 1989, com motores até 2.000cc.

RÁPIDAS

RAFA MATOS VENCE A QUARTA CORRIDA

DO ANO NA TRANS-AM SERIES

Sebring, Road Atlanta, Road America e agora Watkins Glen. O mineiro Rafa Matos venceu, pela quarta vez no ano, uma etapa da Trans-Am Series, tradicional categoria de turismo norte-americana. Atual campeão da classe TA2, a mais equilibrada da disputa, ele voltou a ser o mais rápido na qualificação e dominou as 30 voltas, mesmo com a vantagem para o pelotão zerada pela entrada do safety car. Rafa, que comanda o Chevrolet Camaro #88 da equipe 3Dimensional/Coleman Motorsports, não participou da prova de Laguna Seca e, por isso, ocupa a vice-liderança na classificação, atrás de Mark Miller (Dodge Challenger), com três corridas restando – Virginia, no próximo dia 22; Circuit of the Americas, em Austin, e Daytona.

VITÓRIA EM DOSE TRIPLA NA PENÚLTIMA

ETAPA DO TURISMO NACIONAL 1.600

Com quase 70 carros em ação divididos nas classes 1 (fabricados a partir de 2017) e 2 (até 2017), a penúltima etapa do Turismo Nacional, em Interlagos, foi uma das equilibradas da competição, que passou por Curvelo. E os mineiros voltaram a fazer bonito. Na classe 1 Super, foram três vitórias em quatro corridas dos irmãos Wanderson e Leandro Fretas, com o VW Gol da equipe Stumpf/Contagem Motor Peças. Gustavo Mascarenhas é o vice-líder na classificação geral com o Fiat Uno da Curvel. E Thiago Tambasco (Chevrolet Onix/Líder BH) chega à prova decisiva, em Cascavel (outubro) à frente na categoria 1A.