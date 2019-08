Em plena recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B – onde conquistou sete dos últimos nove pontos em disputa – o América se prepara para mais um confronto em casa.

Na 18ª posição do torneio, com 14 pontos, o Coelho enfrenta o Cuiabá, no próximo sábado (17), às 19h, no Independência, precisando do triunfo para deixar a zona de rebaixamento da competição.

Entretanto, para conseguir os três pontos que o deixaria perto de sair do Z-4, o Alviverde precisa melhorar o desempenho nos jogos dentro de casa.

Com apenas 23,81% de aproveitamento, o América é pior mandante da Série B. A equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição conquistou apenas cinco pontos dos 21 pontos que disputou no Independência. Os números são do Departamento de Matemática da UFMG.

Até o momento, o Coelho soma uma vitória, dois empates e quatro derrotas no Horto. O primeiro triunfo no Horto veio apenas na última rodada do campeonato, na última terça-feira (6), quando o Alviverde venceu o Londrina por 4 a 3, de forma dramática.

Bom rendimento fora

O que contrapõe o péssimo rendimento do América como mandante é justamente o aproveitamento da equipe alviverde fora de casa.

Apesar da posição ruim na tabela de classificação, o Coelho não tem a situação pior na competição em função dos pontos conquistados longe dos seus domínios.

Com 37,5%, o Alviverde é o 9º melhor visitante do torneio, com nove pontos em oito jogos, resultado de duas vitórias, três empates e três derrotas até o momento na Série B.