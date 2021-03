Após estrear no Campeonato Mineiro com um empate por 1 a 1 contra a Caldense, em Poços de Caldas, o técnico Bruno Pivetti prepara o Tombense para a partida diante do Atlético, marcada para esta quinta-feira (4), a partir das 21h, no Estádio Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. O jogo é válido pela segunda rodada do Estadual e coloca frente a frente as duas equipes que decidiram a edição passada.

Na visão do treinador de 37 anos, o confronto diante da equipe alvinegra exige muita atenção de todos do Tombense. No entanto, ele ressaltou que seu elenco está totalmente preparado para o desafio. Cabe lembrar que o Galo, apesar de utilizar uma equipe alternativa, estreou com vitória por 3 a 0 sobre a URT.

"Todos os atletas estão à disposição. Estamos prontos para enfrentar qualquer adversário. Claro, é um jogo que demanda alto nível de concentração, dada a qualidade e o investimento do Atlético", disse o técnico do Tombense.

"Temos que ser dominantes, fazer preponderar nossas ideias de jogo e defender o nosso modelo. Assim, poderemos disputar, até o fim, pelo resultado positivo", finalizou.

Do lado oposto, no comando do Atlético, ele terá como adversário o interino Lucas Gonçalves. Aos 39 anos, ele é o responsável por ser o sucessor imediato de Jorge Sampaoli, que assinou com o Olympique de Marselha, da França. Auxiliar fixo do clube, Gonçalves tem o experiente Éder Aleixo como "ajudante" enquanto o Alvinegro não bate o martelo com o novo técnico.