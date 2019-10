O Atlético deu mais um passo rumo à construção do seu estádio. Na tarde dessa terça-feira (1), o Projeto de Lei da Arena MRV 817/2019 foi aprovado, em segundo turno, pelo Plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

A votação do PL, que dispõe sobre desafetação de áreas públicas para fins de reparcelamento do solo, contou novamente com a presença de dezenas de atleticanos, que marcaram presença nas galerias do Plenário.

Para ser aprovado, o texto precisava da aprovação de 28 dos 41 vereadores da Casa. Com a ausência de três parlamentares que não compareceram à sessão, o PL contou com todos os demais votos.

Agora o PL segue para apreciação do prefeito Alexandre Kalil (PSD), que têm 15 dias para sancionar ou vetar o projeto de forma integral ou parcial.

Antes da apreciação do Plenário, o projeto passou pelas comissões temáticas de Legislação e Justiça, Meio Ambiente, Administração Pública e Orçamento e Finanças Públicas.

Arena

O estádio do Atlético será construído em um terreno no bairro Califórnia, Noroeste de Belo Horizonte, próximo ao Anel Rodoviário. A área para a construção foi doada pela MRV Engenharia. O lote tem 56 mil metros quadrados e o projeto prevê uma capacidade de 47 mil torcedores nas arquibancadas.