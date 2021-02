Um time que ainda aquece os motores, mas que estreou com o pé direito no Campeonato Mineiro e na temporada 2021. Num ano especial, no qual disputará novamente a Primeira Divisão do Nacional, o América venceu o Boa Esporte por 1 a 0, neste sábado (27), em duelo disputado na Arena Independência.

Comandado pelo técnico Lisca, o Coelho não goleou e nem encantou; contudo, mostrou sua força como mandante e como um dos favoritos ao caneco, assim como o rival Atlético. Para o debute, o comandante perdeu o zagueiro Joseph e o volante Juninho, diagnosticados nesta sexta (26) com a Covid-19. Ambos já estão em isolamento e sob os cuidados do departamento médico.

Com gol do volante Alê, uma das peças fundamentais na temporada passada, o América despachou o Boa em BH e somou os três primeiros pontos no Estadual.

Na próxima quarta-feira (3), o alviverde encara o Athletic, de São João Del-Rei. A pedido da detentora dos direitos de transmissão, o duelo, marcado para as 19h15, será disputado em Juiz de Fora. A iluminação do estádio do alvinegro não é favorável para o televisionamento. O América terá pela frente a equipe do atacante uruguaio Loco Abreu, de 44 anos.