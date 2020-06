Ao contrário de outras praças, Minas Gerais não terá o retorno do futebol neste mês de julho, que se aproxima. A notícia foi dada na manhã desta segunda-feira (29), por meio de nota oficial do COES. O órgão de saúde analisou o protocolo apresentado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), mas não deu o aval para a volta do Campeonato Mineiro, principalmente pelo aumento de infectados pelo novo coronavírus.

"O Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG) avaliou os protocolos apresentados pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e pelos times mineiros, e que solicitava o retorno às atividades do futebol para o Campeonato Mineiro. Diante de um panorama com piora da situação epidemiológica e assistencial, em que, inclusive, foi recomendado o retorno de todos os municípios que aderiram a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39 de 29 de abril de 2020 (Plano Minas Consciente) para a onda verde, a avaliação feita foi de que nenhum protocolo seria adequado ao momento. Havendo uma melhora do panorama epidemiológico e assistencial os protocolos serão reavaliados para que a atividade seja retomada com segurança a vida dos envolvidos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) entende a importância do futebol e do esporte na vida do brasileiro, mas nenhum protocolo seria adequado ao momento".

A ideia da FMF era de retornar o Estadual no dia 26 de julho e, em três semanas, terminar a competição que foi paralisada faltando duas rodadas para o término da fase inicial.