Os atacantes Marrony e Vargas se tornaram as novas incógnitas na Cidade do Galo. Após o triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão, nessa quarta-feira (7), o Atlético informou que os dois atletas serão reavaliados pelo departamento médico e submetidos a exames nesta quinta (8).

Marrony sofreu uma entorse no joelho direito durante o confronto com o Urubu, enquanto Vargas reclamou de uma dor na panturrilha esquerda e sequer foi escalado para o jogo. A gravidade dessas lesões será revelada após os exames.

Com relação aos outros atletas que seguem no DM, a assessoria de imprensa do clube informou que o lateral-esquerdo Dodô iniciou o período de transição. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e luta contra o tempo para ficar à disposição para o duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, na terça (13), em La Bombonera.

Quem também prossegue em trabalho de recuperação são o meia Nacho Fernández (lesão na coxa esquerda) e o atacante Keno (coxa esquerda), ambos na fisioterapia.