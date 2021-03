Dos oito times classificados para os playoffs da Superliga Masculina, quatro são de Minas Gerais. E eles já sabem as datas e horários dos próximos desafios, definidos pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Líder isolado da fase inicial, o Sada Cruzeiro se coloca como o favorito ao caneco.

Além do time celeste, o Fiat Minas também terá a vantagem de fazer dois jogos em casa, caso a terceira partida se faça necessária. Já Azulim Gabarito Uberlândia e Montes Claros América entram na disputa sem tal benefício.

As quartas de final da Superliga começam nesta quinta-feira (11), com o duelo entre Minas x Blumenau, a partir das 16h30, na Arena da Rua da Bahia.

No dia seguinte, o Uberlândia encara o Vôlei Renata, no mesmo horário, no Taquaral, em Campinas.

No sábado, será a vez do líder Cruzeiro mostrar sua força. A Raposa, também às 16h30, encara o Vôlei UM Itapetininga no Riacho, em Contagem.

E para fechar a conta mineira, no domingo (14), o América vai até Taubaté, interior de São Paulo, encarar os donos da casa. A partida está marcada para às 19h.

Confira as datas, horários e locais dos duelos da segunda rodada:

Segunda rodada

15.03 – Apan/Eleva/Blumenau (SC) x Minas Tênis Clube (MG), às 16h30, no Sebastião Cruz, em Blumenau (SC)

16.03 – Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG) x Vôlei Renata (SP), às 16h30, no Sabiazinho, em Uberlândia (MG)

17.03 – Vôlei UM Itapetininga (SP) x Sada Cruzeiro (MG), às 16h30, no Ayrton Senna, em Itapetininga (SP)

18.03 – Montes Claros América Vôlei (MG) x EMS Taubaté Funvic, às 16h30, no Tancredo Neves, em Montes Claros (MG)

Terceira rodada (caso aconteça):

19.03 – Minas Tênis Clube (MG) x Apan/Eleva/Blumenau (SC), às 16h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG)

20.03 – Vôlei Renata (SP) x Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG), às 16h30, no Taquaral, em Campinas (SP)

21.03 – Sada Cruzeiro (MG) x Vôlei UM Itapetininga (SP), às 16h30, no Riacho, em Contagem (MG)

22.03 – EMS Taubaté Funvic (SP) x Montes Claros América Vôlei (MG), às 16h30, no Abaeté, em Taubaté (SP)