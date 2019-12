Uma das grandes preocupações da Polícia Militar, demais autoridades e da administração do Mineirão na partida entre Cruzeiro e Palmeiras é com o comportamento das torcidas organizadas do clube celeste. Por isso a PM tomou uma medida para evitar confrontos entre Máfia Azul e Pavilhão Independente no último jogo da Raposa em 2019.

Medida foi anunciada neste domingo

As duas organizadas serão alocadas em setores diferentes do estádio. A Máfia Azul seguirá no setor amarelo enquanto a Pavilhão Independente será deslocada para o setor laranja, onde tapumes foram instaladas para evitar o embate entre torcedores.

A informação foi confirmada pelo Hoje em Dia com o comando da PM responsável pelo trabalho no Mineirão.

Segundo o Major Felipe, do Batalhão de Choque, essa medida foi tomada pela própria Polícia Militar em conjunto com o setor de segurança do Mineirão para evitar ao máximo confronto entre os torcedores organizados.