Um início de tumulto no setor onde está localizada a torcida do Atlético fez com que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) utilizasse gás de pimenta durante o intervalo do clássico deste domingo (10), no Mineirão. Por conta dos efeitos do gás, muitos torcedores passaram mal e deixaram a parte interna do gigante da Pampulha. Algumas pessoas, inclusive, correram aos banheiros e bebedouros do estádio para tentar conter os efeitos do gás de pimenta. Dentre os afetados estavam várias crianças.

Uso de gás de pimenta no Mineirão faz torcedores atleticanos passarem mal na aquibancada durante clássico pic.twitter.com/krgO15rvYN — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 10, 2019

Segundo a PM, a confusão aconteceu entre torcedores da Galoucura, maior torcida organizada do Atlético. Alguns deles teriam tentado passar para o setor da torcida do Cruzeiro, que é o mandante do jogo neste domingo. Segundo a corporação, a ação dos policias foi rápida, impedindo que houvesse tal invasão.

A arquibancada ficou esvaziada logo após o início de tumulto, mas os torcedores voltaram aos seus lugares durante o início do segundo tempo.