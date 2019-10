A Polícia Militar prendeu 34 integrantes da torcida organizada do Cruzeiro, Pavilhão Independente, que tentavam invadir o setor destinado à torcida do São Paulo, no Mineirão, no duelo desta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo a PM, os componentes inclusive da diretoria da organizada, também tentaram agredir seguranças do estádio, que tentavam impedir a entrada forçada no setor da torcida visitante.

Os detidos foram encaminhados para a polícia investigatória.

Com o temor de brigas e rixas entre organizadas rivais, e até entre os próprios torcedores do Cruzeiro, a PM reforçou o esquema de policiamento para o confronto desta quarta.