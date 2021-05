Aos poucos, o Atlético vai ofuscando algumas situações incômodas de seu passado recente, como as derrotas para Caldense e Cruzeiro e a polêmica envolvendo Hulk e Cuca. Por sinal, esses dois personagens vêm fazendo valer aquilo que prometeram, embora tenha havia um pouco de atraso.

Enquanto o atacante clamava por mais minutagem com a camisa alvinegra para se adaptar novamente ao futebol brasileiro e na função de centroavante, o treinador garantia ao torcedor que o time estaria preparado para as competições da temporada, por meio de uma nova proposta de jogo.

A goleada por 4 a 0 sobre o Cerro Porteño evidenciou o cume da evolução tática, física e técnica da equipe, até agora, com Hulk marcando duas vezes e chegando a seis gols pelo Galo, e o Atlético de Cuca se mostrando uma equipe agressiva com e sem a bola nos pés e mais sólida defensivamente.

A forma de jogar, bem diferente da de Sampaoli, vem agradando a atletas como Savarino. “É bom para mim. Seguramente para meus companheiros também. Pouco a pouco vamos seguir melhorando em todos os aspectos. Temos tido mais comunicação dentro de campo, o que é muito importante a cada partida”, destacou o venezuelano, outro destaque alvinegro nesta temporada.

Por sua vez, Cuca admite que ainda há muitos ajustes a serem feitos, mas valoriza os resultados alcançados recentemente, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Mineiro. E procura exaltar ainda a quantidade de peças de qualidade que possui para o setor ofensivo.

“Eles têm aproveitado bem. O gol do Savarino foi uma prova disso, as roubadas de bola, os arranques do Hulk também têm melhorado e evoluído muito... Estamos muito contentes com eles. Com os que entraram também; o Vargas entrou e fez gol. No último jogo (contra o Tombense), o Hyoran entrou e fez gol, e hoje não o coloquei. Tinha o Marrony também para colocar; preferi dar um pouco mais de tempo para o Tardelli e o Sasha. São jogadores importantes que temos. Um ano atípico, e vamos usar o elenco. Quanto mais fazer a rodagem, melhor para irem pegando o jogo também”, disse.