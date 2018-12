A polícia italiana prendeu nesta segunda-feira (31) Marco Piovella, líder de torcida organizada da Internazionale de Milão, suspeito de matar um torcedor antes do jogo contra o Napoli, na quarta-feira (26), na semana passada, em Milão.



Investigadores acreditam que Daniele Belardinelli, o torcedor de 35 anos que morreu, deve ter sido atropelado nos arredores do Estádio San Siro. Os policiais informaram que os confrontos foram planejados pelos torcedores milaneses.



Pelo menos quatro torcedores do Napoli foram feridos nos incidentes. Barras de ferro, facas e outras armas foram usadas. Três fãs da Inter de Milão foram presos.



A partida de 26 de dezembro, que teve a Inter como vencedora, por 1 a 0, também foi marcada por cânticos racistas contra o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli. A Inter foi condenada a jogar seus próximos dois jogos em casa em um estádio vazio, além de um terceiro jogo em Milão com fechamento parcial do San Siro.



Os torcedores da Inter também foram impedidos de viajar para um jogo em Empoli no último sábado (29).



As equipes só voltam a jogar pelo Campeonato Italiano no dia 20. O Napoli, segundo colocado na classificação, enfrenta a Lazio, enquanto a Inter, terceira colocada, terá pela frente o Sassuolo.



