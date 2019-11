Nesta quarta-feira (27), quando o Atlético entrar em campo para enfrentar o Bahia, em Salvador, o atacante Franco Di Santo completará 20 partidas com a camisa do clube mineiro. Contratado em agosto, ele chegará também a 95 dias como atleta do alvinegro.

Curiosamente, foi justamente contra o Tricolor que o argentino fez sua estreia pelo Galo. O duelo, no Independência, aconteceu em 24/8 e terminou 1 a 0 para a equipe comandada pelo técnico Roger Machado. Desta vez, precisando vencer para diminuir drasticamente o risco de rebaixamento, o atacante poderá ser herói do Atlético na 'Terra de Todos os Santos'.

"O importante é criar as situações. A última partida (derrota em casa para o Athletico-PR) foi uma prova que a sorte não estava conosco", comentou durante entrevista coletiva na Cidade do Galo.

"Pessoalmente, estou feliz por estar fazendo vários jogos desde que cheguei ao Atlético. Fiquei 8 meses sem jogar, não fiz pré-temporada, e agora já fiz um 'montão' de partidas", acrescentou.

Com 19 jogos realizados pelo Atlético, Di Santo balançou a rede em quatro delas. Com a seca de gols de Ricardo Oliveira, antigo titular, e como a má fase de Alerrandro, prata da casa que também decaiu durante o ano, 'El Lápis' assumiu a função, mas também precisa ser mais afetivo para seguir entre os onze de Mancini. Com ele em campo, o Galo obteve 4 vitórias, 5 empates e outras 10 derrotas.