A Ponte Preta venceu o Figueirense por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (2), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e com este resultado o Cruzeiro deixa a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro depois de seis rodadas.

Com sete pontos conquistados, em nove disputados, após a chegada de Luiz Felipe Scolari, a Raposa ocupa a 16ª colocação, com 20 pontos, um a mais que o Figueirense, que abre o Z-4 com 19.

O letaral-direito Apodi marcou o gol da virada da Ponte Preta sobre o Figueirense. Com o resultado, o Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro

Na próxima sexta-feira (6), o Cruzeiro inicia sua participação no returno encarando o vice-lanterna Botafogo-SP, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Se vencerem, os cruzeirenses podem ganhar até quatro posições na tabela de classificação. Para isso, precisarão contar pelo menos com empates de Brasil-RS, Vitória e Guarani, e derrota do Operário.

O Brasil-RS recebe o vice-líder Cuiabá, no próximo sábado (7), às 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Vitória só entra em campo no próximo domingo (8), quando encara o oitavo colocado Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís. O Guarani entra em campo ao mesmo tempo do Cruzeiro, na próxima sexta-feira, diante do CSA, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O Operário-PR, que precisa perder para poder ser ultrapassado pelo time de Felipão, caso ele vença o Botafogo-SP, joga como visitante diante do Figueirense, no próximo sábado, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.