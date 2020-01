O primeiro grande jogo do Atlético diante de sua torcida em 2020 será no Independência. Por conta de um evento de carnaval que será realizado no gramado do Mineirão, a partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana entre Galo e Unión Santa Fé, da Argentina, marcado para o dia 20 de fevereiro, vai ser disputada no Horto.

Como antecipado pelo Globoesporte.com, a festividade está marcada para o dia 23, mas a montagem da estrutura impossibilita que o jogo seja realizado no gramado do Gigante da Pampulha.

Mandar uma partida internacional no Independência não é nenhuma novidade para o Galo. No entanto, a diretoria do clube já deixou claro que existe a intenção de jogar mais vezes no Mineirão, tornando o maior palco do futebol mineiro a nova casa atleticana em 2020