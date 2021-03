O retorno do técnico Cuca ao Atlético vai demorar um pouco mais do que o previsto. Nesta segunda-feira (8), o Atlético informou, por meio de sua assessoria, que a apresentação do treinador, inicialmente cogitada para esta terça (9), teve que ser adiada para uma nova ainda não definida.

O motivo para essa decisão se deve ao agravamento do quadro de saúde da mãe de Cuca e do auxiliar Cuquinha. “O Clube Atlético Mineiro se coloca ao lado do treinador e do seu irmão Avlamir Stival (Cuquinha), auxiliar técnico, nas orações e na fé, torcendo para o pleno restabelecimento de dona Nilde”, escreveu o Galo em parte da nota.

Já o preparador físico Cristiano Nunes e o auxiliar Eudes Pedro já se apresentaram à Cidade do Galo e iniciam nesta segunda suas atividades.