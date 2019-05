Com a possibilidade de protestos de torcedores contra a diretoria do Cruzeiro, na tarde desta segunda-feira, em frente à Sede do Barro Preto, uma parcela de funcionários do clube foi liberada antes do fim do expediente, que gira em torno das 17h.

No entanto, alguns funcionários ainda se encontravam no prédio da sede celeste pouco depois desse horário.

As manifestações estavam previstas às 17h, mas, por enquanto, não há movimentação.