Em função da ameaça do coronavírus, a entidade maior do futebol no país decidiu suspender, por prazo indeterminado, todas as competições nacionais. O anúncio foi feito no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), neste domingo (15).

Os torneios sob a coordenação da CBF são Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

As Federações Estaduais de futebol terão deliberações específicas, sendo respeitadas suas autonomias locais.

Cruzeiro e América enfrentariam CRB e Ferroviária, respectivamente, pelas partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo da Raposa estava marcado para quarta-feira, e o do Coelho, quinta.

Portões fechados

A nona rodada do Campeonato Mineiro, assim como jornadas de outros Estaduais, foi disputada em estádios com portões fechados, em função da pandemia.

Recentemente, o atacante do Cruzeiro Marcelo Moreno emitiu uma opinião de que as competições deveriam ser adiadas.

"Tem gente já tomando prevenções para que isso possa acabar, para que a gente possa suspender os jogos do Brasil inteiro. Acho que é uma medida bem forte e tem que ser tomada. O mundo todo tem parado por isso, e é difícil entrar em campo sabendo que corre o risco de alguma infecção, alguma coisa", afirmou o boliviano.

Jonathas

O atacante Jonathas Jesus, do Elche, da Espanha, é o primeiro jogador brasileiro diagnosticado com o novo coronavírus. Neste domingo (15), o clube anunciou o teste positivo do atleta revelado pelo Cruzeiro.

Após o comunicado do time da Segunda Divisão espanhola, o jogador de 31 anos utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio.

“Quero agradecer a todos pelas mensagens. Estou bem e em casa, tudo sob controle. Estou concentrado em me recuperar bem para retornar mais forte e voltar o quanto antes a estar com os meus companheiros”, destacou.

Confira na íntegra a nota da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, dia 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Em relação aos campeonatos estaduais, as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local.

A CBF seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade.