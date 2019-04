Os problemas físicos voltam a atrapalhar a trajetória do atacante David com a camisa do Cruzeiro.

Principal opção de velocidade para o setor ofensivo da equipe celeste, o jogador sofreu uma pancada no tornozelo direito, na goleada por 5 a 0 sobre o Patrocinense, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro, há nove dias.

O incômodo na região deixou o atacante de fora do jogo de ida da semifinal do Estadual contra o América, nesse domingo (31), no Independência, em que a Raposa venceu por 3 a 2.

Apesar de o jogador ter participado do treinamento da manhã dessa segunda, na Toca da Raposa II, o técnico Mano Menezes decidiu não relacionar o atacante para o duelo com o Emelec, do Equador, nesta quarta-feira (3), às 21h30, em Guyaquil, pela terceira rodada do grupo B da Copa Libertadores.

O comandante celeste optou em preservar o camisa 11 da Raposa, esperando a recuperação total do jogador antes de aciona-lo nas partidas.

Histórico de lesões

A preocupação de Mano em aguardar o pleno reestabelecimento físico de David é justificada pelo histórico de lesões do jogador com a camisa celeste.

Desde que foi contratado no início de 2018, o jogador esbarrou em diversos problemas físicos que o impediram de ter uma longa sequência de jogos.

O último deles, um edema na coxa esquerda, sofrido em janeiro, o deixou de fora do time por mais de 45 dias.

Recuperado, o jogador vinha ganhando espaço na equipe com boas atuações nas últimas partidas da primeira fase do Estadual, e brigava por uma vaga no time titular.

Com a nova parada, o camisa 11 terá novamente que mostrar serviço para o comandante celeste se quiser mais minutos em campo na sequência na temporada.

