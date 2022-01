Nesse sábado (8), clubes de futebol se solidarizaram com a tragédia ocorrida no Lago das Furnas, em Capitólio, Centro-Oeste de Minas Gerais. Ao menos sete pessoas morreram após parte de uma rocha se desprender de um cânion. Outras três estão desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Em suas redes sociais, o Atlético publicou a seguinte mensagem: "O Galo lamenta profundamente a tragédia ocorrida hoje (ontem), no Lago de Furnas, onde um deslizamento de rocha atingiu embarcações. A Família Atleticana se solidariza aos familiares das vítimas e está em oração pelos feridos e desaparecidos! Força!".

O Cruzeiro também se manifestou: "Nos solidarizamos com as vítimas do acidente ocorrido no município de Capitólio, em Minas Gerais. Desejamos força à família e amigos de todos os envolvidos!".

O Coimbra foi outro a prestar solidariedade. "O Coimbra Sports lamenta profundamente a tragédia ocorrida hoje em Capitólio, e se solidariza com as famílias das vítimas. Desejamos rápida recuperação aos feridos e que os desaparecidos sejam encontrados", escreveu o clube de Contagem.

