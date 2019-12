O colombiano Yimmi Chará parece mesmo estar de malas prontas para os Estados Unidos. O jogador de 28 anos, ao que tudo indica, defenderá o Portland Timbers, mesmo time do irmão Diego, a partir de 2020.

Nesta terça-feira (31), véspera de ano novo, o time norte-americano usou as redes sociais e postou um vídeo com a seguinte pergunta: Who could it be (Quem poderia ser?). Nele, não mostrou o jogador de frente, apenas as tranças e o lado do rosto. Contudo, por parecer com Diego, ainda não se pode afirmar que seja mesmo Yimmi o personagem do teaser.

O clube mineiro ainda não confirma a transferência.

Confira abaixo: