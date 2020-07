Por meio do perfil pessoal no Twitter, o presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara anunciou o sexto reforço do clube na Era Sampaoli. Chamado pelo mandatário do alvinegro de "El Xerife", o zagueiro Júnior Alonso desembarcará em BH para assinar vínculo de quatro anos.

Revelado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, e com o passe pertencendo ao Lille, da França, Alonso estava emprestado ao Boca Juniors, da Argentina. O vínculo do paraguaio com os Xeneizes acabou na última terça-feira (30).

Para contratá-lo, o clube brasileiro precisou desembolsar cerca de 3 milhões de euros (R$ 17 milhões). Aos 27 anos, Junior Alonso chega a pedido de Sampaoli e deve ser um dos titulares do sistema defensivo do Atlético.