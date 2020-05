Por meio de mensagem, o presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara mandou um recado importante aos sócios Galo na Veia e também aos torcedoes que, mesmo sem a bola rolando, pretendem aderir ao plano e seguir contirbuindo com o clube neste período de crise, devido à pandemia do novo coronavírus.

No áudio, o mandatário do alvinegro revela que os adimplentes terão 90 dias gratuitos ao fim do atual vínculo, assim como aqueles que começarem desde já.

Confira a mensagem de voz enviada aos torcedores:

"Olá Massa Atleticana, aqui é o Sérgio Sette Câmara. Espero que vocês estejam muito bem. Não tem sido fácil viver neste período, especialmente sem o nosso Galo. A saudade de ver um jogo é grande, de ir para arquibancada e gritar 'Galo!' no fundo da alma. Só nós atleticanos fazemos e entendemos. Todos nós torcemos para que isso passe o mais rápido possível, para podermos voltar à nossa rotina. Aqui no Atlético, estamos passando por uma reestruturação geral. Tivemos que readpatar toda a Cidade do Galo para que os atletas voltem com a maior segurança possível.

Nosso administrativo também passou por algumas mudanças, com a maioria dos funcionários trabalhando de casa. Esse momento nos fez passar por uma série de adaptações, inclusive no Galo na Veia. Estamos sem jogos e ficamos pensando em como compensar e beneficiar vocês, que estão ao lado do clube por amor ao Galo.

Por isso, quero dizer a você, que continua lutando conosco, que está ativo e adimplente com o Galo na Veia. Vamos oferecer uma ampliação gratuita do seu plano por mais três meses ao final do contrato, para que você continue nos acompanhando quando tudo isso passar. O mesmo serve para quem aderir ao plano agora; terá mais 90 dias de graça.

Conte a todos esta novidade. É importante para o clube a chegada de novos sócios. Estamos fazendo de tudo e nos cuidando para que as atividades voltem o mais rápido possível. Estou ansioso para nos reencontrarmos novamente nas arquibancadas.

Fiquem bem. Um grande abraço."