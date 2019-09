Segue a má fase do atacante Luan no Atlético. O jogador, que vem sendo pouco utilizado pelo técnico Rodrigo Santana nos últimos duelos do Alvinegro, ficou fora da relação dos jogadores que vão enfrentar o Colón, da Argentina, nesta quinta-feira (19), às 21h30, no estádio Cemitério de Elefantes, em Santa Fé, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

Segundo a assessoria de comunicação do Galo, a ausência de Luan na delegação se deu por opção técnica do comandante alvinegro.

Quem também está de fora da viagem para a Argentina é o atacante Ricardo Oliveira, que foi liberado pela diretoria em função de problemas graves de saúde na família.

Má fase

A última partida de Luan pelo Atlético foi no dia 24 de agosto, quando o Atlético perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Menino Maluquinho foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo pelo uruguaio David Terans.

Titular em boa parte da temporada, o atacante perdeu espaço no time após a Copa América, em julho, quando as competições foram retomadas.

Em 2019, o Maluquinho disputou 37 partidas e marcou três gols.