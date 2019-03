O Cruzeiro emprestou o polivalente Patrick Brey ao Coritiba no começo de 2019, e antes mesmo do jogador estrear com a camisa do Coxa, recebeu proposta para jogar no HJK Helsinki, da Finlândia.

Pouco se falou depois do dia 20 de fevereiro, quando o assunto veio à tona em matéria do Globoesporte.com, do desfecho dessa investida finlandesa pelo jogador brasileiro. O Hoje em Dia foi atrás da resposta.

Patrick Brey permaneceu no Coritiba e foi o responsável, no último domingo, pela assistência para o gol de Rodrigão no empate em 1 a 1 com o Rio Branco, pela quarta rodada da Taça Dirceu Krüger, no Campeonato Paranaense.

“Entendemos que era melhor o jogador ficar. Ele foi ganhando mais espaço no Coritiba, inclusive já deu até assistência. Vamos esperar até o meio do ano para ver se haverá mais alguma coisa”, disse o empresário Vinícius Nascimento ao Hoje em Dia.

De acordo com informações publicadas no site do próprio Coritiba, Patrick Brey atuou em quatro jogos pelo Coxa, todos como titular.

Chegada ao Cruzeiro

Após se destacar no Campeonato Mineiro de 2018 com a camisa do Tupi, o Cruzeiro contratou Patrick Brey, que permaneceu na Toca II até janeiro deste ano. Como em 2019 a diretoria estrelada confirmou a contratação do também lateral Dodô, os dirigentes celestes preferiram liberar Brey ao Coxa.

Junto com Patrick Brey o Cruzeiro também acertou à época com o atacante Renato Kayzer, outro que fez um bom Estadual pelo Galo Carijó em 2018. Mas ao contrário do lateral-esquerdo, Kayzer não ficou em Belo Horizonte e foi emprestado ao Atlético-GO, onde fez boa Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.

A intenção de Mano Menezes era aproveitar Renato Kayzer nesta temporada, mas ele será novamente emprestado, após perder espaço no elenco azul. É que há atualmente uma concorrência forte na meia-ofensiva do Cruzeiro, que tem Robinho, Rafinha, David, Marquinhos Gabriel, todos em bom momento.

E ainda há possibilidade de o Cruzeiro confirmar a contratação do atacante Everaldo, atualmente emprestado pelo Velo Clube-SP ao Flumimense. Até o fim de maio a diretoria estrelada anunciará o desfecho do negócio.